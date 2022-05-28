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На Херсонщине ВСУ пошли в наступление, враг обороняется на невыгодных рубежах – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 28 мая 2022, 18:34
фото Генштаба ВСУ

В результате наступления украинских войск россияне понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и другие. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны".

Детали: На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает переброску по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории РФ в район Купянска Харьковской области.

После проведения доразведки беспилотными авиационными комплексами обстрелял из артиллерии позиции войск ВСУ в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Большая Камышеваха, Довгенькое, Диброва и нанес авиационный удар вертолетами в районе населенного пункта Довгенькое.

При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

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На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – оцепление украинских войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района с целью выявления и подавления элементов огня подразделений Сил обороны Украины.

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганское. Продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и производил огненное поражение украинских войск.

На Харьковском и Южнобужском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Северском направлении для предотвращения переброски украинских войск на другие угрожающие направления противник удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Враг ротирует части подразделений и совершенствует инженерное оборудование районов сосредоточения.

Враг четырежды обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Середина Буда, Старые Вырки и Зноб-Трубичевская. Кроме того, самолет оперативно-тактической авиации из воздушного пространства Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Темы: Херсонская областьвойнаВооруженные силы
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