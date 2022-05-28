ЗСУ ліквідували чергового російського командира
Субота, 28 травня 2022, 19:00
Збройні сили України ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.
Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ
Деталі: Повідомляється, що Досягаєв перемагав у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".
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Дослівно: "До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв.
Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло".