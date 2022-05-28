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ЗСУ ліквідували чергового російського командира

Катерина ТищенкоСубота, 28 травня 2022, 19:00
ЗСУ ліквідували чергового російського командира
Олександр Досягаєв, фото зі сторінки Страткому ЗСУ

Збройні сили України ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що Досягаєв перемагав у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".

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Дослівно: "До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв.

Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло".

Теми: Збройні силивійнаРосія
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