ЗСУ ліквідували чергового російського командира

Збройні сили України ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що Досягаєв перемагав у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".

Дослівно: "До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв.

Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло".