ВСУ ликвидировали очередного российского командира

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ

Детали: Сообщается, что Досягаев побеждал в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021".

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Дословно: "К vip-любителям творчества Кобзона присоединился командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев.

Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло".