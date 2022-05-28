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ВСУ ликвидировали очередного российского командира

Катерина ТищенкоСуббота, 28 мая 2022, 19:00
Александр Досягаев, фото со страницы Страткома ВСУ

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ

Детали: Сообщается, что Досягаев побеждал в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021".

Дословно: "К vip-любителям творчества Кобзона присоединился командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев.

Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло".

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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