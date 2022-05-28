ВСУ ликвидировали очередного российского командира
Суббота, 28 мая 2022, 19:00
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.
Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ
Детали: Сообщается, что Досягаев побеждал в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021".
Дословно: "К vip-любителям творчества Кобзона присоединился командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев.
Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021", но при встрече с украинскими воинами ему это не помогло".
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