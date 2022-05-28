Посол США отримала візу для роботи в Україні

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк отримала візу для роботи в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою - новим Послом США в Україні Бріджит Брінк. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння. І цей раз не став виключенням! Дуже очікую на активну спільну роботу в визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію", - написала вона у своєму Facebook.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США одноголосно затвердив дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні - наступного дня після того, коли США офіційно відновили роботу свого посольства в Києві.

Перед цим США не мали посла в Україні вже три роки. Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.