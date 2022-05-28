Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол США отримала візу для роботи в Україні

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 20:08
посольство сша в києві. фото: getty images

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк отримала візу для роботи в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою - новим Послом США в Україні Бріджит Брінк. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння. І цей раз не став виключенням! Дуже очікую на активну спільну роботу в визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію", - написала вона у своєму Facebook.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США одноголосно затвердив дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні - наступного дня після того, коли США офіційно відновили роботу свого посольства в Києві.

Перед цим США не мали посла в Україні вже три роки. Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАдипломатичні відносиниКиїв
Головне сьогодні

"Реал" став переможцем Ліги чемпіонів

оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул

Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Нафтогаз створить мережу АЗС

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і "план мінімум"

Путіна почала дратувати поведінка кадировців на війні проти України – росЗМІ

Усі новини...
США
Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну
Росія застерігає США від постачання Україні далекобійних ракетних озброєнь
США схвалили передачу Україні реактивних систем залпового вогню - NYT
Останні новини
06:10
Welt: За два місяці Німеччина майже не надала зброї Україні і звела підтримку до мінімуму
05:11
ОК "Південь": Росіяни хочуть підлатати флот і підіймають з дна Чорного моря свій потоплений "Раптор"
04:15
ISW: Взяття Сєвєродонецька не принесе РФ жодної суттєвої вигоди
03:30
Колаборанти збираються "приєднувати" Херсонщину до РФ наступного року і з референдумом
02:31
Фінляндія вперше розмістить F-35 біля Полярного кола
01:45
Сєвєродонецьк: Українські сили в "складній оборонній позиції" — керівник ВЦА
00:48
"Реал" став переможцем Ліги чемпіонів
00:30
Харківщина: Росіяни поранили шістьох цивільних
23:47
На Київщині біля кордону Білорусі все спокійно, але область постійно під загрозою – голова ОВА
23:06
У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців – мер
Усі новини...