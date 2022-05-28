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Посол США получила визу для работы в Украине

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 20:08
Посол США получила визу для работы в Украине
посольство сша в киеве. фото: getty images

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк получила визу для работы в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой - новым gослом США в Украине Бриджит Бринк. Украина всегда имела лучших руководителей американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения. И этот раз не стал исключением! Очень ожидаю активную совместную работу в решающее время нашей борьбы за независимость и демократию", - написала она в своем Facebook.

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Напомним, 19 мая Сенат США единогласно утвердил дипломатку Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине – на следующий день после того, как США официально возобновили работу своего посольства в Киеве.

Перед этим у США не было посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования против своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

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О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

Темы: СШАдипломатические отношенияКиев
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