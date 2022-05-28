Сумщину обстріляли ракетами: поранено жінку, пошкоджено церкву і дитсадок

Внаслідок обстрілу некерованими ракетами прикордонних населених пунктів Сумщини поранено жінку, пошкоджено церкву та дитсадок.

Джерело: Державна прикордонна служба, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

фото з Telegram Живицького

Дослівно: "Російська авіація близько 18-ої години здійснила 3 пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району.

Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога".

Деталі: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький уточнив, що протягом години Росія здійснила два ракетні удари по території Сумського району.

Поранена жінка під час прильоту ракети перебувала на подвір'ї свого будинку. Уламок влучив їй у ногу.

Раніше Держприкордонслужба також повідомила, що після 16-ої години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району.

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Ракети влучали поза межами населених пунктів.

Крім цього, після 12 години у суботу ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне по прикордонній території Шосткинського району.