Сумщину обстреляли ракетами: ранена женщина, повреждена церковь и детсад
В результате обстрела неуправляемыми ракетами пограничных населенных пунктов Сумской области ранена женщина, повреждена церковь и детсад.
Источник: Государственная пограничная служба, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "Российская авиация около 18 часов осуществила 3 пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района.
В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога".
Детали: Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий уточнил, что в течение часа Россия совершила два ракетных удара по территории Сумского района.
Раненая женщина во время прилета ракеты находилась во дворе своего дома. Обломок попал ей в ногу.
Ранее Госпогранслужба также сообщила, что после 16 часов вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района.
Ракеты попадали вне населенных пунктов.
Кроме этого, после 12 часов в субботу враг выпустил 5 минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района.