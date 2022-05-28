Сумщину обстреляли ракетами: ранена женщина, повреждена церковь и детсад

В результате обстрела неуправляемыми ракетами пограничных населенных пунктов Сумской области ранена женщина, повреждена церковь и детсад.

Источник: Государственная пограничная служба, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

фото из Telegram Живицкого

Дословно: "Российская авиация около 18 часов осуществила 3 ​​пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района.

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В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога".

Детали: Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий уточнил, что в течение часа Россия совершила два ракетных удара по территории Сумского района.

Раненая женщина во время прилета ракеты находилась во дворе своего дома. Обломок попал ей в ногу.

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Ранее Госпогранслужба также сообщила, что после 16 часов вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района.

Ракеты попадали вне населенных пунктов.

Кроме этого, после 12 часов в субботу враг выпустил 5 минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района.