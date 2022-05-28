Яхти підсанкційних росіян почали вимикати систему ідентифікації, ховаючись від арешту - ЗМІ

Елітні яхти, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами, почали відмикатись від автоматичної системи відстеження місцезнаходження, щоб уникнути арешту.

Про це пише The Guardian, наводячи дані розслідування The Observer, повідомляє "Європейська правда".

Так, в акваторії Карибського моря бачили яхту Alfa Nero, яку вважають пов’язаною з російським мільярдером Андрєєм Гур’євим, але на системах відстеження руху морських транспортних засобів вона не з’являється з 3 березня.

Розслідування Observer свідчить, що це одна із щонайменш шести яхт, пов’язаних з російськими олігархами під британськими санкціями, які сховали своє місцеперебування.

Аналіз The Observer з даних системи AIS показав, що з неї більш ніж на місяць зникли:

72-метрова яхта Clio, яку пов’язують з мільярдером Олегом Дерипаскою. Останній раз вона передавала місцезнаходження 18 квітня з Чорного моря, неподалік від Сочі і Новоросійська;

70-метрова Galactica Super Nova, пов’язана з олігархом Вагітом Алекперовим, колишнім очільником "Лукойла". Останній раз вона передавала дані про місцезнаходження 2 березня від берегів Хорватії;

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140-метрова Ocean Victory, пов’язана з олігархом Віктором Рашніковим, яка не з’являлась у системі після 1 березня, коли була пришвартована на Мальдівах;

Журналістам-розслідувачам вдалося вийти на зв’язок з одним із членів екіпажу яхти, що належить підсанкційному олігарху. Він сказав, що їм дали вказівку сховати дані про місцезнаходження.

Відколи країни Заходу почали накладати санкції на олігархів з близького оточення Путіна, загалом арештували щонайменш 13 елітних яхт сукупною вартістю близько 2 млрд фунтів стерлінгів.

Серед останніх, у Німеччині затримали яхту Luna, що належить російському олігарху Фархаду Ахмедову, її орієнтовна вартість - 452 мільйони євро.