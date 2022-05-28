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Яхты подсанкционных россиян отключают систему идентификации, скрываясь от ареста - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 20:58

Элитные яхты, связанные с подсанкционными российскими олигархами, начали отключаться от автоматической системы отслеживания местонахождения, чтобы избежать ареста.

Об этом пишет The Guardian, приводя данные расследования The Observer, сообщает "Европейская правда".

Так, в акватории Карибского моря видели яхту Alfa Nero, которую считают связанной с российским миллиардером Андреем Гурьевым, но на системах отслеживания движения морских транспортных средств она не появляется с 3 марта.

Расследование Observer свидетельствует, что это одна из по меньшей мере шести яхт, связанных с российскими олигархами под британскими санкциями, спрятавшими свое местонахождение.

Анализ The Observer по данным системы AIS показал, что из нее более чем на месяц исчезли:

- 72-метровая яхта Clio, связываемая с миллиардером Олегом Дерипаской. Последний раз она передавала местонахождение 18 апреля с Черного моря, недалеко от Сочи и Новороссийска;

- 70-метровая Galactica Super Nova, связанная с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим главой "Лукойла". В последний раз она передавала данные о местонахождении 2 марта от берегов Хорватии;

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- 140-метровая Ocean Victory, связанная с олигархом Виктором Рашниковым, которая не появлялась в системе после 1 марта, когда была пришвартована на Мальдивах;

Журналистам-расследователям удалось выйти на связь с одним из членов экипажа яхты, принадлежащей подсанкционному олигарху. Он сказал, что им дали указание скрыть данные о местонахождении.

С тех пор, как страны Запада начали накладывать санкции на олигархов из близкого окружения Путина, всего арестовали по меньшей мере 13 элитных яхт совокупной стоимостью около 2 млрд фунтов стерлингов.

Среди последних, в Германии задержали яхту Luna, принадлежащую российскому олигарху Фархаду Ахмедову, её ориентировочная стоимость – 452 миллиона евро.

Темы: Росcияолигархи
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