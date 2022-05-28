По Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул
Субота, 28 травня 2022, 21:55
Російські війська завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Дослівно: "Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста".
Деталі: Пізніше Вілкул повідомив, що внаслідок прильоту кількох ракет на територію промислового підприємства промзони Кривого Рогу "завод практично знищений".
"Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяні підрозділи рятувальників", - зазначив він.
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