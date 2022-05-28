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По Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул

Катерина ТищенкоСубота, 28 травня 2022, 21:55
По Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул
Олександр Вілкул, фото УП

Російські війська завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Дослівно: "Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста".

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Деталі: Пізніше Вілкул повідомив, що внаслідок прильоту кількох ракет на територію промислового підприємства промзони Кривого Рогу "завод практично знищений".

"Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяні підрозділи рятувальників", - зазначив він.

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійна
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