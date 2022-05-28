По Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул
Суббота, 28 мая 2022, 21:55
Российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области.
Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Дословно: "Ракетные удары в районе одного из выездов из города".
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Детали: Позже Вилкул сообщил, что в результате прилета нескольких ракет на территорию промышленного предприятия промзоны Кривого Рога "завод практически уничтожен".
"Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - отметил он.