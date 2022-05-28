У Зеленського відповіли на звинувачення Кремля про відмову від переговорів

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на останні заяви з боку президента РФ про те, що Росія нібито відкрита до відновлення перемовин про припинення війни з Україною і вони заморожені лише через позицію Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Україна відмовляється від переговорів", – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо Росія відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська. До тих пір переговори веде окрема "делегація" на лінії фронту", - заявив він.

Як повідомлялося, 28 квітня лідери Франції і Німеччини вчергове провели телефонну розмову з Путіним, у якій, серед іншого, закликали його погодитися на прямі переговори з президентом України. Президент РФ зі свого боку заявляв, що перемовини заблоковані лише через позицію України.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю нідерландському телеканалу сказав, що готовий на перемовини "хоч завтра", але натякнув, що не бачить сенсу вести їх з будь-ким, окрім особисто Путіна, тому що інші російські посадовці нічого не вирішують.

Він також сказав, що вважатиме перемогою повне відновлення територіальної цілісності України, а "план мінімум" - повернення територій, які РФ окупувала після 24 лютого.