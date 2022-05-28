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У Зеленского ответили на обвинения Кремля об отказе от переговоров

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 21:28

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на последние заявления со стороны президента РФ о том, что Россия якобы открыта для возобновления переговоров о прекращении войны с Украиной и они заморожены только из-за позиции Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Украина отказывается от переговоров", – снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг и отведет войска. До тех пор переговоры ведет отдельная "делегация" на линии фронта", – заявил он.

Как сообщалось, 28 апреля лидеры Франции и Германии в очередной раз провели телефонный разговор с Путиным, в котором, среди прочего, призвали его согласиться на прямые переговоры с президентом Украины. Президент РФ со своей стороны заявлял, что переговоры заблокированы только из-за позиции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью нидерландскому телеканалу сказал, что готов на переговоры "хоть завтра", но намекнул, что не видит смысла вести их с кем-либо, кроме лично Путина, потому что другие российские чиновники ничего не решают.

Он также сказал, что будет считать победой полное восстановление территориальной целостности Украины, а "план минимум" - возвращение территорий, которые РФ оккупировала после 24 февраля.

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Темы: Офис президентаЗеленскийРосcиявойна
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