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Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Катерина ТищенкоСубота, 28 травня 2022, 21:49
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський очікує "хороших новин" від партнерів щодо надання всього необхідного для захисту від РФ вже наступного тижня.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою.

Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня".

Деталі: Зеленський також знову закликав світ офіційно визнати Росію державою-терористом та державою – спонсором тероризму.

"Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі в Європу. І це має бути юридично закріплено", – наголосив він.

Теми: Зеленськийміжнародна спільнотазброявійна
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