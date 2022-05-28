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Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Катерина ТищенкоСубота, 28 травня 2022, 21:49
Зеленський очікує від партнерів хороших новин наступного тижня
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський очікує "хороших новин" від партнерів щодо надання всього необхідного для захисту від РФ вже наступного тижня.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою.

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Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня".

Деталі: Зеленський також знову закликав світ офіційно визнати Росію державою-терористом та державою – спонсором тероризму.

"Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі в Європу. І це має бути юридично закріплено", – наголосив він.

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Теми: Зеленськийміжнародна спільнотазброявійна
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