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Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе

Катерина ТищенкоСуббота, 28 мая 2022, 21:49
Зеленский ожидает от партнеров хороших новостей на следующей неделе
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ожидает "хороших новостей" от партнеров по предоставлению всего необходимого для защиты от РФ уже на следующей неделе.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это прежде всего снабжение оружием. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превалировать оккупантов технологически и ударной силой.

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Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе".

Детали: Зеленский также снова призвал мир официально признать Россию государством-террористом и государством – спонсором терроризма.

"Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", – подчеркнул он.

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Темы: Зеленскиймеждународная общественностьоружиевойна
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