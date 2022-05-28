До Гельсінкі зайшли чотири військові кораблі країн НАТО

До порту столиці Фінляндії зайшли чотири кораблі країн-членів НАТО - США, Німеччини та Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Кораблі зайшли до Гельсінкі після участі у навчаннях в Балтійському морі.

Міністр оборони Антті Кайкконен зазначив, що візит цих суден був погоджений ще перед тим, як Фінляндія прийняла рішення подавати заявку на вступ до НАТО, проте перебування цих кораблів союзників у територіальних водах Фінляндії - потужний сигнал.

Напередодні Міноборони Фінляндії повідомило про збільшення кількості запланованих військових навчань на вісім - до загалом 20 до кінця 2022 року, на тлі "вікна невизначеності" у зв’язку з розглядом заявки країни на вступ до НАТО.

"У процесі розгляду нашої заявки ми будемо посилювати співпрацю з партнерами. Це відображається в тому числі у тому, що ми будемо більше тренуватися з найближчими партнерами, і у наступні місяці буде ближче візитів… Це явний сигнал підтримки для Фінляндії і це також сприяє зміцненню нашої обороноздатності", - зазначив Антті Кайкконен.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Для Гельсінкі це завершує багато десятиліть, а для Швеції - понад два століття нейтралітету.

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