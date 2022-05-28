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До Гельсінкі зайшли чотири військові кораблі країн НАТО

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 22:44

До порту столиці Фінляндії зайшли чотири кораблі країн-членів НАТО - США, Німеччини та Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Кораблі зайшли до Гельсінкі після участі у навчаннях в Балтійському морі. 

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Міністр оборони Антті Кайкконен зазначив, що візит цих суден був погоджений ще перед тим, як Фінляндія прийняла рішення подавати заявку на вступ до НАТО, проте перебування цих кораблів союзників у територіальних водах Фінляндії - потужний сигнал. 

Напередодні Міноборони Фінляндії повідомило про збільшення кількості запланованих військових навчань на вісім - до загалом 20 до кінця 2022 року, на тлі "вікна невизначеності" у зв’язку з розглядом заявки країни на вступ до НАТО. 

"У процесі розгляду нашої заявки ми будемо посилювати співпрацю з партнерами. Це відображається в тому числі у тому, що ми будемо більше тренуватися з найближчими партнерами, і у наступні місяці буде ближче візитів… Це явний сигнал підтримки для Фінляндії і це також сприяє зміцненню нашої обороноздатності", - зазначив Антті Кайкконен. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Для Гельсінкі це завершує багато десятиліть, а для Швеції - понад два століття нейтралітету. 

Про те, що змінює приєднання до Альянсу цих двох країн - читайте у статтях Росія програє Балтику: що змінить вступ до НАТО Фінляндії та Швеції,

а також Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Теми: ФінляндіяНАТО
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