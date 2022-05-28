В Хельсинки зашли четыре военных корабля стран НАТО
В порт столицы Финляндии вошли четыре корабля стран-членов НАТО – США, Германии и Франции.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.
Корабли зашли в Хельсинки после участия в учениях в Балтийском море.
Министр обороны Антти Кайкконен отметил, что визит этих судов был согласован еще до того, как Финляндия приняла решение подавать заявку на вступление в НАТО, однако пребывание этих кораблей союзников в территориальных водах Финляндии – мощный сигнал.
Накануне Минобороны Финляндии сообщило об увеличении количества запланированных военных учений с участием международных партнеров на восемь - до 20 до конца 2022 года, на фоне "окна неопределенности" в связи с рассмотрением заявки страны на вступление в НАТО.
"В то время как длится процесс рассмотрения нашей заявки, мы будем усиливать сотрудничество с партнерами. Это отражается в том числе в том, что мы будем больше тренироваться с ближайшими партнерами, и в последующие месяцы будет больше визитов… Это явный сигнал поддержки для Финляндии и это также способствует укреплению нашей обороноспособности", - отметил Антти Кайкконен.
Напомним, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Для Хельсинки это завершает многие десятилетия, а для Швеции – более двух веков нейтралитета.
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