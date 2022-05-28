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У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців – мер

Катерина ТищенкоСубота, 28 травня 2022, 23:06
ВАДИМ БОЙЧЕНКО, СКРИНШОТ ІЗ ЕФІРУ

Мер Маріуполя Вадим Бойченко попереджає про ризик виникнення спалахів інфекційних захворювань у Маріуполі цього літа.

Джерело: Бойченко в ефірі телемарафону

Деталі: За словами мера, у Маріуполі через дії росіян вбито 22 тисячі осіб, що призвело до стихійних поховань. У "полоні" залишається більше 100 тисяч мешканців, яких не випускають з міста окупанти.

Пряма мова: "До цього додається непрацююча каналізація, відсутність збору сміття і погіршення погодних умов, тому що ми стоїмо на порозі літа, тобто буде підвищуватися температура.

Тому наші лікарі повідомляють про небезпеку, яка може виникнути цього літа – спалахи інфекційних захворювань – дизентерії, чуми та інших. Ці хвороби можуть забрати тисячі маріупольців".

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Теми: Маріупольздоров'я
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