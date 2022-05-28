Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр

Катерина ТищенкоСуббота, 28 мая 2022, 23:06
ВАДИМ БОЙЧЕНКО, СКРИНШОТ С ЭФИРА

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупреждает о риске возникновения вспышек инфекционных заболеваний в Мариуполе этим летом.

Источник: Бойченко в эфире телемарафона

Детали: По словам мэра, в Мариуполе из-за действий россиян убиты 22 тысячи человек, что привело к стихийным захоронениям. В "плену" остается более 100 тысяч жителей, которых не выпускают из города оккупанты.

Прямая речь: "К этому прибавляется неработающая канализация, отсутствие сбора мусора и ухудшение погодных условий, потому что мы стоим на пороге лета, то есть будет повышаться температура.

Поэтому наши врачи сообщают об опасности, которая может возникнуть этим летом – вспышки инфекционных заболеваний – дизентерии, чумы и других. Эти болезни могут унести тысячи мариупольцев".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мариупольздоровье
Главное сегодня

Россия уже потеряла в Украине более 30 тысяч военных и 1,3 тысячи танков

Сводка Генштаба: В Крыму перестали класть в больницы гражданских, чтобы освободить места для раненых

Финляндия впервые разместит F-35 возле Полярного круга

"Реал" стал победителем Лиги чемпионов

Луганщина: Северодонецк под украинским флагом – ОВА

Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты начали загрузку металлопроката из порта Мариуполя – советник мэра
За неделю россияне депортировали почти 3 тысячи мариупольцев – советник мэра
В Мариуполе нашли еще 70 тел под завалами – советник мэра
Последние новости
08:52
В Запорожской области начинают раздавать российские паспорта
08:42
Россия уже потеряла в Украине более 30 тысяч военных и 1,3 тысячи танков
08:25
У берегов Англии загорелась и затонула суперяхта, есть угроза разлива топлива
08:18
Луганщина: в районе Бобрового враг понес потери и отошел
07:40
УЗ назначила 29 мая эвакуационный рейс
06:54
Сводка Генштаба: В Крыму перестали класть в больницы гражданских, чтобы освободить места для раненых
06:10
Welt: За два месяца Германия почти не предоставила оружия Украине и свела поддержку к минимуму
05:11
ОК "Юг": Россияне хотят подлатать флот и поднимают со дна Черного моря свой потопленный "Раптор"
04:15
ISW: Взятие Северодонецка не принесет РФ никакой существенной выгоды
03:30
Коллаборанты собираются "присоединять" Херсонщину к РФ в следующем году и с референдумом
Все новости...