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В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр

Катерина ТищенкоСуббота, 28 мая 2022, 23:06
В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр
ВАДИМ БОЙЧЕНКО, СКРИНШОТ С ЭФИРА

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупреждает о риске возникновения вспышек инфекционных заболеваний в Мариуполе этим летом.

Источник: Бойченко в эфире телемарафона

Детали: По словам мэра, в Мариуполе из-за действий россиян убиты 22 тысячи человек, что привело к стихийным захоронениям. В "плену" остается более 100 тысяч жителей, которых не выпускают из города оккупанты.

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Прямая речь: "К этому прибавляется неработающая канализация, отсутствие сбора мусора и ухудшение погодных условий, потому что мы стоим на пороге лета, то есть будет повышаться температура.

Поэтому наши врачи сообщают об опасности, которая может возникнуть этим летом – вспышки инфекционных заболеваний – дизентерии, чумы и других. Эти болезни могут унести тысячи мариупольцев".

Темы: Мариупольздоровье
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