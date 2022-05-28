В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупреждает о риске возникновения вспышек инфекционных заболеваний в Мариуполе этим летом.

Источник: Бойченко в эфире телемарафона

Детали: По словам мэра, в Мариуполе из-за действий россиян убиты 22 тысячи человек, что привело к стихийным захоронениям. В "плену" остается более 100 тысяч жителей, которых не выпускают из города оккупанты.

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Прямая речь: "К этому прибавляется неработающая канализация, отсутствие сбора мусора и ухудшение погодных условий, потому что мы стоим на пороге лета, то есть будет повышаться температура.

Поэтому наши врачи сообщают об опасности, которая может возникнуть этим летом – вспышки инфекционных заболеваний – дизентерии, чумы и других. Эти болезни могут унести тысячи мариупольцев".