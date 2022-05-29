Сєвєродонецьк: Українські сили в "складній оборонній позиції" — керівник ВЦА

Українські сили перебувають у "складній оборонній позиції" в Сєвєродонецьку, бої тривають на околицях міста, найзапекліші битви – в районі автовокзалу та готелю "Мир".

Джерело: керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, якого цитує CNN

Пряма мова: "Справжня битва - в районі головного автовокзалу… Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно зазнає обстрілів. Гуманітарний штаб, який знаходиться в місті, сьогодні практично знерухомлений, тому що пересуватися містом небезпечно, робота штабу припинена".

Деталі: Одні з найзапекліших боїв велися навколо готелю "Мир" на околиці міста.

Зазначається, що в місті не працює мобільний зв'язок та відключено електрику. Як повідомляється, в місті близько шести-семи колодязів, і "вкрай небезпечно, що щойно люди зберуться по воду, там почнеться обстріл".

Стрюк, однак, висловив певну впевненість у тому, що місто зможе протриматися з деякими обмеженими запасами. Наразі ще є можливості для доставки вантажів, але це "вкрай складно". Евакуація дуже небезпечна, пріоритет - для поранених. У місті доступний лише початковий рівень медичної допомоги.