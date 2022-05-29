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Сєвєродонецьк: Українські сили в "складній оборонній позиції" — керівник ВЦА

Анастасія КалатурНеділя, 29 травня 2022, 01:45
Сєвєродонецьк. фото: getty

Українські сили перебувають у "складній оборонній позиції" в Сєвєродонецьку, бої тривають на околицях міста, найзапекліші битви – в районі автовокзалу та готелю "Мир".

Джерело: керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, якого цитує CNN

Пряма мова: "Справжня битва - в районі головного автовокзалу… Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно зазнає обстрілів. Гуманітарний штаб, який знаходиться в місті, сьогодні практично знерухомлений, тому що пересуватися містом небезпечно, робота штабу припинена".

Деталі: Одні з найзапекліших боїв велися навколо готелю "Мир" на околиці міста.

Зазначається, що в місті не працює мобільний зв'язок та відключено електрику. Як повідомляється, в місті близько шести-семи колодязів, і "вкрай небезпечно, що щойно люди зберуться по воду, там почнеться обстріл".

Стрюк, однак, висловив певну впевненість у тому, що місто зможе протриматися з деякими обмеженими запасами. Наразі ще є можливості для доставки   вантажів, але це "вкрай складно".    Евакуація дуже небезпечна,   пріоритет - для поранених. У місті доступний лише початковий рівень медичної допомоги.

Теми: Луганська областьвійна
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