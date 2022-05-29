Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сєвєродонецьк: Українські сили в "складній оборонній позиції" — керівник ВЦА

Анастасія КалатурНеділя, 29 травня 2022, 01:45
Сєвєродонецьк: Українські сили в складній оборонній позиції — керівник ВЦА
Сєвєродонецьк. фото: getty

Українські сили перебувають у "складній оборонній позиції" в Сєвєродонецьку, бої тривають на околицях міста, найзапекліші битви – в районі автовокзалу та готелю "Мир".

Джерело: керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, якого цитує CNN

Пряма мова: "Справжня битва - в районі головного автовокзалу… Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно зазнає обстрілів. Гуманітарний штаб, який знаходиться в місті, сьогодні практично знерухомлений, тому що пересуватися містом небезпечно, робота штабу припинена".

Реклама:

Деталі: Одні з найзапекліших боїв велися навколо готелю "Мир" на околиці міста.

Зазначається, що в місті не працює мобільний зв'язок та відключено електрику. Як повідомляється, в місті близько шести-семи колодязів, і "вкрай небезпечно, що щойно люди зберуться по воду, там почнеться обстріл".

Стрюк, однак, висловив певну впевненість у тому, що місто зможе протриматися з деякими обмеженими запасами. Наразі ще є можливості для доставки   вантажів, але це "вкрай складно".    Евакуація дуже небезпечна,   пріоритет - для поранених. У місті доступний лише початковий рівень медичної допомоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: