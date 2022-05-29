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Северодонецк: Украинские силы в "сложной оборонной позиции" — руководитель ВГА

Анастасия КалатурВоскресенье, 29 мая 2022, 01:45
Северодонецк. фото: getty

Украинские силы находятся в "сложной оборонной позиции" в Северодонецке, бои продолжаются в окрестностях города, самые ожесточенные битвы - в районе автовокзала и гостиницы "Мир".

Источник: руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, цитируемый CNN

Прямая речь: "Настоящая битва - в районе главного автовокзала… Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно обстреливается. Гуманитарный штаб, который находится в городе, сегодня практически обездвижен, потому что передвигаться по городу опасно, работа штаба прекращена".

Детали: Одни из самых ожесточенных боев велись вокруг гостиницы "Мир" на окраине города.

Отмечается, что в городе не работает мобильная связь и отключено электричество. Как сообщается, в городе около шести-семи колодцев, и "крайне опасно, что как только люди соберутся за водой, там начнется обстрел".

Стрюк, однако, выразил уверенность в том, что город сможет продержаться с некоторыми ограниченными запасами. Пока еще есть возможности для доставки грузов, но это "крайне сложно". Эвакуация очень опасна,  приоритет - для раненых. В городе доступен только начальный уровень медицинской помощи.

Темы: Луганская областьвойна
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