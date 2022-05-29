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Welt: За два місяці Німеччина майже не надала зброї Україні і звела підтримку до мінімуму

Анастасія КалатурНеділя, 29 травня 2022, 06:10
Welt: За два місяці Німеччина майже не надала зброї Україні і звела підтримку до мінімуму
ФОТО: GETTY

Попри  обіцянки Німеччина за 9 тижнів звела до мінімуму військову підтримку України і практично не надала зброї.

Джерело: дані видання Welt

Деталі: 19 квітня канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачає важке озброєння, оскільки цього не роблять і інші країни, наприклад, США, Канада, Великобританія, Франція (хоча насправді США та Британія, а також Австралія та Нідерланди постачають важке озброєння в Україну). Як зазначається, протягом кількох тижнів Шольц  повторював, що підтримка Києва продовжується, востаннє - на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: "Путін піде на серйозні переговори про мир лише в тому випадку, якщо зрозуміє, що не може зламати обороноздатність України. Тому ми підтримуємо Україну".

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Але, як видно з документів, наявних у Welt, з кінця березня Німеччина також майже не поставила якогось легшого озброєння.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду. Зокрема, Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії, запчастини для кулеметів, "запальнички", шнури, що детонують, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку. За даними України, останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня, понад два місяці тому -  2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Українська армія потребує також протикорабельних ракет типу "Гарпун". Україна підтвердила це у листі до Німеччини від 9 квітня та 1 травня.

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На запит Welt прессекретар Міністерства оборони Німеччини заявила, що "інформація про конкретні постачання зброї має відношення до безпеки та засекречена, тому я прошу вашого розуміння, що я не можу ні надати більш детальної інформації, ні підтвердити подробиці".

Нагадаємо

  • Наприкінці квітня стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.
  • У списку, спрямованому Україною з проханням надати озброєння для боротьби з російським вторгненням, була низка важких озброєнь: танки "Leopard", БТР "Puma" та "Marder", БТР "Boxer", "Fuch". Крім того, Україна повідомила федеральний уряд і промисловість Німеччини про гостру потребу в реактивних системах залпового вогню та протикорабельних ракетах, а також протитанкових ракетах типу "Milan" і "Spike".
  • Міноборони на настійну вимогу канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати списки і в результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок. Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.
  • Загальна вартість усіх "консолідованих" німецьких озброєнь для України становить лише 307 мільйонів євро, хоча уряд Німеччини заявляв про виділення 1 млрд євро, більша частина якого нібито мала піти Україні.

Теми: Німеччинавійназброя
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