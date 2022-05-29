Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Welt: За два месяца Германия почти не предоставила оружия Украине и свела поддержку к минимуму

Анастасия КалатурВоскресенье, 29 мая 2022, 06:10
Welt: За два месяца Германия почти не предоставила оружия Украине и свела поддержку к минимуму
ФОТО: GETTY

Несмотря на обещания Германия за 9 недель свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия.

Источник: данные издания Welt

Детали: 19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, поскольку этого не делают и другие страны, например США, Канада, Великобритания, Франция (хотя на самом деле США и Британия, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину). Как отмечается, в течение нескольких недель Шольц повторял, что поддержка Киева продолжается, в последний раз - на Всемирном экономическом форуме в Давосе: "Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не может сломать обороноспособность Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину".

Реклама:

Но, как видно из документов, имеющихся у Welt, с конца марта Германия также почти не поставила какого-либо более легкого вооружения.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от германского правительства. В частности, Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия, запчасти для пулеметов, "зажигалки", детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку. По данным Украины, последние поставки зенитных и противотанковых средств состоялись 25 марта, более двух месяцев назад - 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украинская армия нуждается также в противокорабельных ракетах типа "Гарпун". Украина подтвердила это в письме Германии от 9 апреля и 1 мая.

ВИДЕО ДНЯ

По запросу Welt пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила, что "информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить подробности".

Напомним:

  • В конце апреля стало известно, что Министерство обороны Германии исключило все тяжелые вооружения из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
  • В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, был ряд тяжелых вооружений: танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Кроме того, Украина сообщила федеральное правительство и промышленность Германии об острой необходимости в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Milan" и "Spike".
  • Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать списки и в результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц. Исчезло все тяжелое вооружение, которое германская промышленность хотела продать Украине. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение осталось всего три, причем некоторые из них имеют альтернативы.
  • Общая стоимость всех "консолидированных" немецких вооружений для Украины составляет всего 307 миллионов евро, хотя правительство Германии заявляло о выделении 1 млрд евро, большая часть которого якобы должна была уйти Украине.

Темы: Германиявойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Германия
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: