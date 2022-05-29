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Welt: За два месяца Германия почти не предоставила оружия Украине и свела поддержку к минимуму

Анастасия КалатурВоскресенье, 29 мая 2022, 06:10
ФОТО: GETTY

Несмотря на обещания Германия за 9 недель свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия.

Источник: данные издания Welt

Детали: 19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, поскольку этого не делают и другие страны, например США, Канада, Великобритания, Франция (хотя на самом деле США и Британия, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину). Как отмечается, в течение нескольких недель Шольц повторял, что поддержка Киева продолжается, в последний раз - на Всемирном экономическом форуме в Давосе: "Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не может сломать обороноспособность Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину".

Но, как видно из документов, имеющихся у Welt, с конца марта Германия также почти не поставила какого-либо более легкого вооружения.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от германского правительства. В частности, Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия, запчасти для пулеметов, "зажигалки", детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку. По данным Украины, последние поставки зенитных и противотанковых средств состоялись 25 марта, более двух месяцев назад - 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украинская армия нуждается также в противокорабельных ракетах типа "Гарпун". Украина подтвердила это в письме Германии от 9 апреля и 1 мая.

По запросу Welt пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила, что "информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить подробности".

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Напомним:

  • В конце апреля стало известно, что Министерство обороны Германии исключило все тяжелые вооружения из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
  • В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, был ряд тяжелых вооружений: танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Кроме того, Украина сообщила федеральное правительство и промышленность Германии об острой необходимости в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Milan" и "Spike".
  • Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать списки и в результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц. Исчезло все тяжелое вооружение, которое германская промышленность хотела продать Украине. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение осталось всего три, причем некоторые из них имеют альтернативы.
  • Общая стоимость всех "консолидированных" немецких вооружений для Украины составляет всего 307 миллионов евро, хотя правительство Германии заявляло о выделении 1 млрд евро, большая часть которого якобы должна была уйти Украине.

Темы: Германиявойнаоружие
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