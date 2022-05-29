Зведення Генштабу: В Криму перестали класти до лікарень цивільних, щоб звільнити місця для поранених

На тимчасово окупованій території Криму окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом до лікарень цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Як зазначається, в Криму інтенсивно проводиться збір донорської крові.

На Волинському та Поліському напрямках збільшилася кількість заходів підготовки в ході перевірки сил ЗС Білорусі. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з Білорусі по українських інфраструктурних об’єктах.

На Сіверському напрямку противник продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив, аби недопустити просування наших сил до держкордону. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні рубежів та стримуванні наших військ. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Дистанційно мінував місцевість на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

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На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Поповнює втрати та запаси. Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі Сєвєродонецька, бої тривають. В районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Завдав авіаударів в районі Устинівки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог вів наступ та штурм в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог в результаті наступу українських сил зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі Костромки. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших. Для поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10". У ворога втрати і на інших напрямках.

В Придністровському регіоні республіки Молдова - обмеження, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, посилено контроль за використанням авто, обладнаних спецзасобами.