Сводка Генштаба: В Крыму перестали класть в больницы гражданских, чтобы освободить места для раненых

На временно оккупированной территории Крыма оккупационная администрация распорядилась прекратить прием в больницы гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Как отмечается, в Крыму интенсивно проводится сбор донорской крови.

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На Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мер подготовки в ходе проверки сил ВС Беларуси. Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов из Беларуси по украинским инфраструктурным объектам.

На Северском направлении противник продолжает прикрывать участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.

На Слобожанском направлении враг оказывает систематическое огневое влияние, чтобы не допустить продвижения наших сил к госгранице. Принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

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На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточил на удержании рубежей и сдерживании наших войск. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Руськие Тишки, Петровка и Терновая. Дистанционно миновал местность на вероятных направлениях действий Сил обороны.

На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Восполняет потери и запасы. Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе Довгенького.

На Донецком направлении противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе Лимана.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе Северодонецка, бои продолжаются. В районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Нанес авиаудары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг вел наступление и штурм в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Не успешно, понес потери, отошел. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не было.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру по линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг в результате наступления украинских сил понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе Костромки. Принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет переброски резервов на угрожающие направления.

Российские оккупанты произвели огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие. Для восполнения потерь враг усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10". У врага потери и по другим направлениям.

В Приднестровском регионе республики Молдова - ограничения, усиленная проверка инфраструктуры, транспорта и граждан, усилен контроль за использованием авто, оборудованных спецсредствами.