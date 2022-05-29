Луганщина: в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов

В районі Бобрового, що на Луганщині, російські загарбники зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: При цьому, пише Гайдай, штурмова авіація ворога завдала авіаційних ударів в районі Устинівки.

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Крім того, за його словами, протягом минулої доби ворог зруйнував 13 будинків у Сєвєродонецьку, 11 – у Гірському, 7 – у Тошківці, 6 – у Врубівці і 2 – у Нирковому.

Голова ОВА повідомив також, що за минулу добу на фронті відбито сім атак росіян, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10".