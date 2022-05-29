Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Луганщина: в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов

Світлана КізіловаНеділя, 29 травня 2022, 08:18

В районі Бобрового, що на Луганщині, російські загарбники зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: При цьому, пише Гайдай, штурмова авіація ворога завдала авіаційних ударів в районі Устинівки.

Реклама:

Крім того, за його словами, протягом минулої доби ворог зруйнував 13 будинків у Сєвєродонецьку, 11 – у Гірському, 7 – у Тошківці, 6 – у Врубівці і  2 – у Нирковому.

Голова ОВА повідомив також, що за минулу добу на фронті відбито сім атак росіян, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10".

Теми: війнаЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: