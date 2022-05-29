Луганщина: в районе Бобрового враг понес потери и отошел

В районе Бобрового, что на Луганщине, российские захватчики понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Детали: При этом, пишет Гайдай, штурмовая авиация врага нанесла авиационные удары в районе Устиновки.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки враг разрушил 13 домов в Северодонецке, 11 – в Горном, 7 – в Тошковке, 6 – во Врубовке и 2 – в Нырковом.

Глава ОВА сообщил также, что за минувшие сутки на фронте отбиты семь атак россиян, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".