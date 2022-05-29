Біля берегів Англії загорілась і затонула суперяхта, є загроза розливу палива

В порту англійського міста Торкі загорілась пришвартована там суперяхта, яка в результаті затонула, на борту судна було 8 тисяч літрів палива.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

фото Sky News

Очевидці розповіли, що вогонь перепалив мотузку, яка пришвартовувала 26 метрову яхту, відправивши її дрейфувати, так що вона пливла вздовж пристані, перш ніж врізатися в міст, який виконав роль барикади.

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Ніхто не постраждав, але човен затонув близько 18:00.

Агентство з навколишнього середовища зараз займається справою, і в суботу офіцери оголосили два попередження про забруднення на пляжах, найближчих до пристані.

Поліція Девона і Корнуолла повідомила, що причина пожежі залишається нез’ясованою, і розслідування триває.

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У порту Торкі заявили: "Завдяки фантастичним зусиллям команди екстренних служб, керівництва порту, нашого персоналу та клієнтів нам вдалося стримати надзвичайну ситуацію та уникнути великої катастрофи".

"Тепер ми маємо кілька бонів (плавучих загороджень – ред.) навколо цього району, щоб захистити навколишнє середовище. Будь ласка, наберіться терпіння під час процесу очищення".