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У берегов Англии загорелась и затонула суперяхта, есть угроза разлива топлива

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 08:25

В порту английского города Торки загорелась пришвартованная там суперяхта, которая в результате затонула, на борту судна было 8 тысяч литров топлива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

 

Очевидцы рассказали, что огонь пережег веревку, которая пришвартовывала 26-метровую яхту, отправив ее дрейфовать, так что она плыла вдоль пристани, прежде чем врезаться в мост, исполнивший роль баррикады.

Никто не пострадал, но лодка затонула около 18:00.

Агентство по окружающей среде сейчас занимается делом, и в субботу офицеры объявили два предупреждения о загрязнениях на пляжах, ближайших к пристани.

Полиция Девона и Корнуолла сообщила, что причина пожара остается невыясненной и расследование продолжается.

В порту Торки заявили: "Благодаря фантастическим усилиям команды экстренных служб, руководства порта, нашего персонала и клиентов, нам удалось сдержать чрезвычайную ситуацию и избежать большой катастрофы".

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"Теперь у нас есть несколько бонов (плавучих заграждений – ред.) вокруг этого района, чтобы защитить окружающую среду. Пожалуйста, наберитесь терпения во время очистки".

Темы: Великобритания
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