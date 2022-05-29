Регіони: ППО на Київщині, бої у Сєвєродонецьку

За добу 28 травня на Київщині спрацювала ППО, точилися бої на Луганщині, окупанти обстрілювали Харківщину та Дніпропетровщину.

Джерело: звіт ОДА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00:

Реклама:

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Київська область: ніч пройшла спокійно, декілька сигналів повітряної тривоги. Ввечері 28 травня спрацювала ППО у Бучанському районі. Жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється.

На Дніпропетровщині ніч і ранок спокійні. Напередодні увечері — ракетні удари по Кривому Рогу. Зруйноване промислове підприємство. Люди не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Харків: ніч — відносно спокійно. Протягом доби постраждалих немає.

По області протягом доби обстрілювали Ізюмський район (Балаклію та Савинці), троє людей поранено, у м. Золочів — дві особи постраждали, У Чугуївському с. Коробочкине — одна.

Увечері біля Барвінкового (Ізюмський район) загинула від обстрілів жінка, 60 років.

Луганщина: бойові дії у Сєвєродонецьку, росіяни намагались узяти місто до Дня Сєвєродонецька (сьогодні).

У Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Одна людина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. Всього 2 загиблих, 4 поранених.

Донеччина: відсутній газ на території області, частково відсутні вода і електрика.

Обстріли по всій лінії фронту.

За минулу добу — 2 загиблих і 3 поранених.

Миколаївщина: зранку окупаційні війська Росії вчергове обстріляли місто Миколаїв, удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися просто у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула на місці. Також на цей час відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб.

Вчора вдень були обстріли в Інгульській та Широківській громадах. Потерпілих і пошкоджень за попередньою інформацією немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: стабільно гарячими точками залишаються населені пункти Великоолександрівської, Нововоронцовської, Калинівської, Високопільської, Чорнобаївської ТГ. Бойові дії у цих громадах тривали практично весь день, люди знову фіксували багато бойової техніки та авіацію.

Внаслідок обстрілів критична ситуація у Чорнобаївці. Вчора, через бойові дії отримали травми мирні люди, ще один чоловік загинув.