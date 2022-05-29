Регионы: ПВО на Киевщине, бои в Северодонецке

За сутки 28 мая в Киевской области сработало ПВО, шли бои в Луганской области, оккупанты обстреливали Харьковщину и Днепропетровщину.

Источник: отчет ОГА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00:

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Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, на Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

Киевская область ночь прошла спокойно, несколько сигналов воздушной тревоги. Вечером 28 мая сработало ПВО в Бучанском районе. Жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

На Днепропетровщине ночь и утро спокойны. Накануне вечером ракетные удары по Кривому Рогу. Разрушено промышленное предприятие. Люди не пострадали.

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Харьков: ночь – относительно спокойно. В течение суток пострадавших нет.

По области в течение суток обстреливали Изюмский район (Балаклию и Савинцы), три человека ранены, в г. Золочев — два человека пострадали, В Чугуевском с. Коробочкино – одна.

Вечером возле Барвенкового (Изюмский район) погибла от обстрелов женщина, 60 лет.

Луганщина: боевые действия в Северодонецке, россияне пытались взять город ко Дню Северодонецка (сегодня).

В Лисичанске русский снаряд попал в многоэтажку. Один человек погиб на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", получили повреждения 22 дома. Всего 2 погибших, 4 раненых.

Донетчина: отсутствует газ на территории области, частично отсутствует вода и электричество.

Обстрелы по всей линии фронта.

За минувшие сутки — 2 погибших и 3 раненых.

Николаевщина: с утра оккупационные войска России в очередной раз обстреляли город Николаев, удар пришелся на жилые кварталы. Как минимум два боеприпаса разорвались прямо во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов. Один человек погиб на месте. Также на данный момент известно по меньшей мере о шести раненых гражданских лицах.

Вчера днем ​​были обстрелы в Ингульской и Широковской общинах. Потерпевших и повреждений по предварительной информации нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: стабильно горячими точками остаются населенные пункты Великоалександровской, Нововоронцовской, Калиновской, Высокопольской, Чернобаевской ТГ. Боевые действия в этих общинах продолжались практически весь день, люди снова фиксировали множество боевой техники и авиацию.

В результате обстрелов критическая ситуация в Чернобаевке. Вчера из-за боевых действий получили травмы мирные люди, еще один мужчина погиб.