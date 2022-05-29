Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регионы: ПВО на Киевщине, бои в Северодонецке

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 мая 2022, 09:37
фото иллюстративное

За сутки 28 мая в Киевской области сработало ПВО, шли бои в Луганской области, оккупанты обстреливали Харьковщину и Днепропетровщину.

Источник: отчет ОГА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00:

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, на Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

Киевская область ночь прошла спокойно, несколько сигналов воздушной тревоги. Вечером 28 мая сработало ПВО в Бучанском районе. Жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

На Днепропетровщине ночь и утро спокойны. Накануне вечером ракетные удары по Кривому Рогу. Разрушено промышленное предприятие. Люди не пострадали.

Харьков: ночь – относительно спокойно. В течение суток пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

По области в течение суток обстреливали Изюмский район (Балаклию и Савинцы), три человека ранены, в г. Золочев — два человека пострадали, В Чугуевском с. Коробочкино – одна.

Вечером возле Барвенкового (Изюмский район) погибла от обстрелов женщина, 60 лет.

Луганщина: боевые действия в Северодонецке, россияне пытались взять город ко Дню Северодонецка (сегодня).

В Лисичанске русский снаряд попал в многоэтажку. Один человек погиб на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", получили повреждения 22 дома. Всего 2 погибших, 4 раненых.

Донетчина: отсутствует газ на территории области, частично отсутствует вода и электричество.

Обстрелы по всей линии фронта.

За минувшие сутки — 2 погибших и 3 раненых.

Николаевщина: с утра оккупационные войска России в очередной раз обстреляли город Николаев, удар пришелся на жилые кварталы. Как минимум два боеприпаса разорвались прямо во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов. Один человек погиб на месте. Также на данный момент известно по меньшей мере о шести раненых гражданских лицах.

Вчера днем ​​были обстрелы в Ингульской и Широковской общинах. Потерпевших и повреждений по предварительной информации нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: стабильно горячими точками остаются населенные пункты Великоалександровской, Нововоронцовской, Калиновской, Высокопольской, Чернобаевской ТГ. Боевые действия в этих общинах продолжались практически весь день, люди снова фиксировали множество боевой техники и авиацию.

В результате обстрелов критическая ситуация в Чернобаевке. Вчера из-за боевых действий получили травмы мирные люди, еще один мужчина погиб.

Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

У России на носу дефолт: выплаты по облигациям не дошли до инвесторов

видеоЗеленский съездил на передовую в Харьковскую область

Кирилл заявив, що понимает "трудности" УПЦ, но молит о единстве

У россиян истерика после предоставления Украине систем MLRS – Офис президента

фотоЛьвовская терроборона проводит обучение бойцов

аудиоСБУ: контрактники армии РФ ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины

Все новости...
война
Иногда стоишь и думаешь: а что показать в теле без головы? – История работника морга в Вышгороде
Херсонщина: уже два месяца не могут найти похищенного россиянами мэра
Россия уже потеряла в Украине более 30 тысяч военных и 1,3 тысячи танков
Последние новости
16:19
У России на носу дефолт: выплаты по облигациям не дошли до инвесторов
16:18
фото, видеоВ оккупированном Мелитополе патриоты вышли с флагами Украины и спели гимн
16:01
"Все уехать не могут". Как живет прифронтовое Запорожье
15:59
СНБО дал журналистам и блоггерам три совета
15:49
Ученые говорят, что погода в Украине способствует урожаю
15:38
видеоЗеленский съездил на передовую в Харьковскую область
15:38
Польша передаст Украине 18 гаубиц калибра 155 мм
15:11
Президент Сербии в разговоре с Путиным договорился о выгодном газе на три года
15:10
ЮАР может заработать на экспорте угля вместо РФ, но вагонов для поставок не хватает
15:02
Эрдоган планирует снова звонить в Киев и Москву в понедельник
Все новости...