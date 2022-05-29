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РНБО показала, через кого росіяни просувають свої наративи на Заході

Світлана КізіловаНеділя, 29 травня 2022, 09:35

Цього тижня Росія через лояльних західних експертів просувала наратив про неминучу перемогу РФ та необхідність Україні йти на поступки.

Джерело: Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони у Telegram

Деталі: Зокрема, Французький центр досліджень у сфері розвідки опублікував аналітичне зведення, в якому частково просуваються кремлівські наративи про "недосвідчених українських солдатів" та "професійну російську армію".

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Екссенатор США Річард Блек в інтерв’ю англомовним медіа розповідав про неминучу перемогу Росії, оскільки "РФ не може собі дозволити програти через загрозу розширення НАТО".

Італійський генерал Леонардо Трикаріко закликав ЄС відмовитись від "божевільної ідеї виграти війну в Україні" та схилити Україну до капітуляції, щоб не провокувати Росію на застосування зброї масового ураження.

Німецький Інститут Шиллера провів міжнародну дискусію на тему загрози Третьої світової війни. Учасники заходу дійшли висновку, що "конфронтація з Росією згубна для Німеччини та ЄС".

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ЦПД наголошує, що всі ці заяви - спроба Росії нав’язати світу необхідну їй точку зору.

Теми: РосіяпропагандаРНБОЗахід
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