На этой неделе Россия через лояльных западных экспертов продвигала нарратив о неизбежной победе РФ и необходимости Украины идти на уступки.

Источник: Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны в Telegram

Детали: В частности, Французский центр исследований в области разведки опубликовал аналитическую сводку, в которой частично продвигаются кремлевские нарративы о "неопытных украинских солдатах" и "профессиональной российской армии".

Экс-сенатор США Ричард Блэк в интервью англоязычным медиа рассказывал о неизбежной победе России, поскольку "РФ не может себе позволить проиграть из-за угрозы расширения НАТО".

Итальянский генерал Леонардо Трикарико призвал ЕС отказаться от "сумасшедшей идеи выиграть войну в Украине" и склонить Украину к капитуляции, чтобы не провоцировать Россию на применение оружия массового поражения.

Немецкий Институт Шиллера провел международную дискуссию на тему угрозы Третьей мировой войны. Участники мероприятия пришли к выводу, что "конфронтация с Россией губительна для Германии и ЕС".

ЦПД подчеркивает, что все эти заявления – попытка России навязать миру необходимую ей точку зрения.