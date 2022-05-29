Російський посол не вірить, що РФ застосує тактичну ядерну зброю в Україні

Посол Росії у Великій Британії не вірить, що його країна використовуватиме тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Андрєй Келін зазначив, що за російськими військовими правилами така зброя не використовується в конфліктах, подібних до цього.

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За його словами, Росія має дуже жорсткі умови щодо використання тактичної ядерної зброї, в основному, коли існує загроза існування держави.

"Це не має нічого спільного з поточною операцією", - сказав Келін.

Коли наприкінці лютого, незабаром після вторгнення, Путін привів свої ядерні сили у стан підвищеної готовності, це було сприйнято як попередження.

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Путін звинуватив у розвитку агресії Захід і НАТО. Але міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав це спробою відвернути увагу людей від того, "що відбувається не так в Україні", заявивши, що Росія відстала від графіка свого вторгнення вже за кілька днів і намагається "нагадати світу", що вона має стримуючий фактор.

Тактична ядерна зброя — це та, яка може бути використана на відносно малих відстанях, на відміну від "стратегічної" ядерної зброї, яка може бути запущена на набагато більші відстані і створює загрозу тотальної ядерної війни.

Вважається, що Росія має близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї