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Российский посол не верит, что РФ применит тактическое ядерное оружие в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 10:35

Посол России в Великобритании не верит, что его страна будет использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью BBC.

Андрей Келин отметил, что по российским военным правилам такое оружие не используется в конфликтах, подобных этому.

По его словам, у России очень жесткие условия по использованию тактического ядерного оружия, в основном, когда существует угроза существования государства.

"Это не имеет ничего общего с текущей операцией", – сказал Келин.

Когда в конце февраля, вскоре после вторжения, Путин привел свои ядерные силы в состояние повышенной готовности, это было воспринято как предупреждение.

Путин обвинил в развитии агрессии Запад и НАТО. Но министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал это попыткой отвлечь внимание людей от того, что происходит не так в Украине, заявив, что Россия отстала от графика своего вторжения уже через несколько дней и пытается напомнить миру, что она имеет сдерживающий фактор. .

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Тактическое ядерное оружие – это то, которое может быть использовано на относительно малых расстояниях, в отличие от "стратегического" ядерного оружия, которое может быть запущено на гораздо большие расстояния и создает угрозу тотальной ядерной войны.

Считается, что у России около 2000 единиц тактического ядерного оружия

Темы: Росcияядерное оружие
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