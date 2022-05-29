Арта ганяє і палить техніку росіян поблизу Херсона
Неділя, 29 травня 2022, 10:40
Артилерія сухопутних військ ЗСУ продовжує нищити противника та його техніку на території Миколаївської та Херсонської областей.
Джерело: Facebook-сторінка 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу
Дослівно: "Триває артилерійська війна, 28 бригада ганяє та палить техніку окупантів по посадках Херсонщини та Миколаївщини. Тікайте з нашої землі недолугі завойовники.
Херсон тримайся, ми поруч!".
Деталі: Дата події не розкривається. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.