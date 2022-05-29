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Арта ганяє і палить техніку росіян поблизу Херсона

Валентина РоманенкоНеділя, 29 травня 2022, 10:40
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Артилерія сухопутних військ ЗСУ продовжує нищити противника та його техніку на території Миколаївської та Херсонської областей.

Джерело: Facebook-сторінка 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу

Дослівно: "Триває артилерійська війна, 28 бригада ганяє та палить техніку окупантів по посадках Херсонщини та Миколаївщини. Тікайте з нашої землі недолугі завойовники.

Херсон тримайся, ми поруч!".

Деталі: Дата події не розкривається. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.

Теми: Херсонська областьМиколаївська областьвійна
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