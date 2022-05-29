Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Арта гоняет и жжет технику россиян вблизи Херсона

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 10:40
Арта гоняет и жжет технику россиян вблизи Херсона
скриншот

Артиллерия сухопутных войск ВСУ продолжает уничтожать противника и его технику на территории Николаевской и Херсонской областей.

Источник: Facebook-страница 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода

Дословно: "Продолжается артиллерийская война, 28 бригада гоняет и сжигает технику оккупантов по посадкам Херсонщины и Николаевщины. Бегите с нашей земли бестолковые завоеватели.

Реклама:

Херсон держись, мы рядом!".

Детали: Дата события не раскрывается. Обычно военные публикуют видео через некоторое время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских Сил обороны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьНиколаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: