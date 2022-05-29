Арта гоняет и жжет технику россиян вблизи Херсона
Воскресенье, 29 мая 2022, 10:40
Артиллерия сухопутных войск ВСУ продолжает уничтожать противника и его технику на территории Николаевской и Херсонской областей.
Источник: Facebook-страница 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода
Дословно: "Продолжается артиллерийская война, 28 бригада гоняет и сжигает технику оккупантов по посадкам Херсонщины и Николаевщины. Бегите с нашей земли бестолковые завоеватели.
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Херсон держись, мы рядом!".
Детали: Дата события не раскрывается. Обычно военные публикуют видео через некоторое время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских Сил обороны.
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