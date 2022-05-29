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В Естонії кажуть, що Шольц і Макрон прокладають дорогу до нового насильства РФ

"Європейська правда"Неділя, 29 травня 2022, 11:50

Голова комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон різко розкритикував розмову, яку провели у суботу з президентом РФ Владіміром Путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

"Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини мимоволі прокладають шлях новому російському насильству. Сьогоднішня 80-хвилинна бесіда Макрона і Шольца з Путіним неминуче штовхає до перефразування самого Макрона - чи не йдеться про "смерть мозку" (щодо НАТО - ред.)", - заявив Міхкельсон.

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Він зазначив, що він усвідомлює різкість своєї критики на адресу союзників, але підкреслив, що постійна легітимізація того, хто розв'язав війну і відповідає за злочини, є загрозою для всього союзного простору.

"Як же Париж і Берлін нічого не навчилися з минулого? Навіщо шукати приводи для затягування військової допомоги Україні, і чому вважають, що путінська Росія, яка веде війну на знищення проти одного з великих народів Європи, дотримається будь-яких обіцянок?", - заявив естонський політик .

За його словами, якщо Макрона та Шольца турбує продовольча криза в Північній Африці та інших регіонах, спричинена блокадою українських портів, то треба створювати гуманітарний конвой у Чорному морі та сприяти проходу українських торгових кораблів.

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Крім того, за його оцінкою, було б логічніше допомогти Україні вистояти проти агресії і, зрештою, перемогти Росію, яка намагається змінити світовий порядок.

"Макрон і Шольц могли б повісити трубку і якнайшвидше з'їздити в Україну. Сподіваюся, що дивні дії Макрона і Шольца не викликані страхом втратити вплив у демократичній Європі, в яку б у разі переможної війни обов'язково увійшла Україна, а в перспективі і Молдова, і Грузія, а Білорусь звільнилася б від фактичної російської окупації. А Європа загалом звільнилася б від російської екзистенційної загрози принаймні на якийсь час", - додав Міхкельсон.

Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон за своєю ініціативою провели у суботу спільну розмову з Путіним, яка тривала 80 хвилин. У ній вони вимагали негайно запровадити перемир'я та вивести російські війська з України.

Теми: ЕстоніяШольцМакронПутін
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