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В Эстонии говорят, что Шольц и Макрон прокладывают дорогу к новому насилию РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 11:50

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон подверг резкой критике разговор, который провели в субботу с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

"Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии невольно прокладывают путь новому российскому насилию. Сегодняшняя 80-минутная беседа Макрона и Шольца с Путиным неизбежно толкает к перефразированию самого Макрона - речь не идет о "смерти мозга" (по НАТО - ред.)", – заявил Михкельсон.

Он отметил, что он отдает себе отчет в резкости своей критики в адрес союзников, но подчеркнул, что постоянная легитимизация того, кто развязал войну и отвечает за преступления, является угрозой для всего союзного пространства.

"Как же Париж и Берлин ничего не научились из прошлого? Зачем искать поводы для затягивания военной помощи Украине, и почему считают, что путинская Россия, ведущая войну на уничтожение против одного из великих народов Европы, сдержится каких-либо обещаний?", - заявил эстонский политик.

По его словам, если Макрона и Шольца беспокоит продовольственный кризис в Северной Африке и других регионах, вызванный блокадой украинских портов, то нужно создавать гуманитарный конвой в Черном море и содействовать проходу украинских торговых кораблей.

Кроме того, по его оценке, было бы логичнее помочь Украине выстоять против агрессии и, наконец, победить Россию, которая пытается изменить мировой порядок.

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"Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и поскорее съездить в Украину. Надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца не вызваны страхом потерять влияние в демократической Европе, в которую в случае победной войны обязательно вошла бы Украина, а в перспективе и Молдова, и Грузия, а Беларусь освободилась бы от фактической российской оккупации. А Европа в целом освободилась бы от российской экзистенциальной угрозы по крайней мере на время", - добавил Михкельсон.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по своей инициативе провели в субботу общий разговор с Путиным, длившийся 80 минут. В нем они требовали немедленно ввести перемирие и вывести российские войска из Украины.

Темы: ЭстонияШольцМакронПутин
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