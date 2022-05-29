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Європол стурбований, що після війни в Україні зброя може потрапити до рук злочинців

"Європейська правда"Неділя, 29 травня 2022, 12:24

Європол стурбований, що озброєння, яке нині постачається Україні з ЄС у вигляді військової допомоги для протистояння російській збройній агресії, згодом може потрапити до рук злочинців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Колись війна скінчиться. Ми хочемо уникнути ситуації, яка була 30 років тому з війною на Балканах. Зброя, що використовувалася у тій війні, й донині використовується кримінальними угрупованнями", - зауважила виконавча директорка Європолу Катрін де Боллє.

За її словами, Європол планує створити міжнародну робочу групу для розробки стратегії того, яким чином діяти у ситуації війни РФ проти України.

Також де Боллє вказала на те, що Європолу відома прихована активність щодо в'їзду з території ЄС до України і у зворотному напрямку осіб, які відомі своїми терористичними та екстремістськими поглядами і готові до застосування насильства.

"Ситуація дуже динамічна і фрагментована, і ми отримуємо різні цифри від наших європейських партнерів. Особи, які виїжджають в Україну, є неоднорідною групою, члени якої різняться за досвідом та ідеологією", - наголосила де Боллє.

Вона також повідомила, що спостереження ведеться і за особами, які повернулися з України і "яким жорстокість воєнної дійсності стала не під силу".

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Теми: ЄСзброя
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