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Европол обеспокоен, что после войны в Украине оружие может попасть в руки преступников

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 12:24

Европол обеспокоен, что вооружение, поставляемое ныне Украине из ЕС в виде военной помощи для противостояния российской вооруженной агрессии, впоследствии может попасть в руки преступников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Когда-то война закончится. Мы хотим избежать ситуации, которая была 30 лет назад с войной на Балканах. Оружие, которое использовалось в той войне, и по сей день используется криминальными группировками", - отметила исполнительный директор Европола Катрин де Болле.

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По ее словам, Европол планирует создать международную рабочую группу для разработки стратегии того, как действовать в ситуации войны РФ против Украины.

Также де Болле указала на то, что Европолу известна скрытая активность въезда с территории ЕС в Украину и в обратном направлении лиц, известных своими террористическими и экстремистскими взглядами и готовых к применению насилия.

"Ситуация очень динамичная и фрагментированная, и мы получаем разные цифры от наших европейских партнеров. Лица, выезжающие в Украину, являются неоднородной группой, члены которой отличаются по опыту и идеологии", - подчеркнула де Болле.

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Она также сообщила, что наблюдение ведется и за лицами, вернувшимися из Украины и "которым жестокость военной действительности стала не по силам".

Темы: ЕСоружие
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