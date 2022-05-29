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СБУ: контрактники армії РФ чекають кінця травня, аби втекти з України

Валентина РоманенкоНеділя, 29 травня 2022, 12:35
СБУ: контрактники армії РФ чекають кінця травня, аби втекти з України
ілюстративне фото міноборони рф

У кінці травня спливає визначений режимом Путіна 90-денний термін на проведення так званої "спецоперації". Контрактники, які приїхали воювати в Україну в лютому, мають підстави "законно" покинути службу.

Джерело: телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ

Дослівно окупант: "За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?".

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Деталі: СБУ водночас зазначає, що знайти нових бажаючих воювати російському командуванню непросто і втримати своїх вояк на передовій теж.

Вищевказаний загарбник розповідає своєму другу, що до них приїжджають агітувати, залякують поганою характеристикою в особовій справі, але це мало кого зупиняє.

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Дослівно СБУ: "Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому. Як уже допомогли більш ніж 30 тисячам загарбникам, які загинули на війні".

Теми: СБУвійна
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