Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: контрактники армії РФ чекають кінця травня, аби втекти з України

Валентина РоманенкоНеділя, 29 травня 2022, 12:35
ілюстративне фото міноборони рф

У кінці травня спливає визначений режимом Путіна 90-денний термін на проведення так званої "спецоперації". Контрактники, які приїхали воювати в Україну в лютому, мають підстави "законно" покинути службу.

Джерело: телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ

Дослівно окупант: "За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?".

Деталі: СБУ водночас зазначає, що знайти нових бажаючих воювати російському командуванню непросто і втримати своїх вояк на передовій теж.

Вищевказаний загарбник розповідає своєму другу, що до них приїжджають агітувати, залякують поганою характеристикою в особовій справі, але це мало кого зупиняє.

Дослівно СБУ: "Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому. Як уже допомогли більш ніж 30 тисячам загарбникам, які загинули на війні".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУвійна
Головне сьогодні

Kalush Orchestra продали свій кубок з Євробачення: сума вражає

відеоЗеленський звільнив главу СБУ Харківщини: ним займуться правоохоронці

Скандал навколо Порошенка грає на руку противникам членства України у ЄС – євродепутат

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

У Росії на носі дефолт: виплати за облігаціями не дійшли до інвесторів

відеоЗеленський з'їздив на передову до Харківської області

Усі новини...
СБУ
Перехоплення СБУ: окупанти бунтують під Харковом, бо не хочуть воювати
СБУ затримала коригувальника ракет по Львову
"Є*ашу всіх, мені пох*й на цивільних": у перехоплені окупант зізнається у вбивствах українців
Останні новини
23:27
Повітряні сили України назвали втрати ворога за добу
22:55
МНС Білорусі готують на допомогу армії, незабаром видадуть зброю – міністр
22:54
Лавров назвав "безумовний пріоритет" Росії у війні проти України
22:43
Економічні підсумки тижня: зникла сіль, США відправляє РФ у дефолт
22:34
Лавров прокоментував чутки про хворобу Путіна
22:28
Міністерство оборони порадило набратися терпіння з постачанням зброї
22:16
На сході ППО збила дві ворожі ракети, ЗСУ відбили 14 атак
22:06
Верещук дала дві поради мешканцям окупованих територій
21:59
Блінкен назвав Лукашенка співучасником агресії РФ проти України
21:50
оновленоОкупанти знову обстрілюють Сумщину
Усі новини...