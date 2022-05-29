СБУ: контрактники армии РФ ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины

В конце мая истекает определенный режимом Путина 90-дневный срок на проведение так называемой "спецоперации". Контрактники, приехавшие воевать в Украину в феврале, имеют основания "законно" покинуть службу.

Источник: телефонные разговоры оккупантов, перехватываемые СБУ

Дословно оккупант: " За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?".

Детали: СБУ в то же время отмечает, что найти новых желающих воевать российскому командованию непросто и удержать своих солдат на передовой тоже.

Вышеуказанный захватчик рассказывает своему другу, что к ним приезжают агитировать, запугивают плохой характеристикой в ​​личном деле, но это мало кого останавливает.

Дословно СБУ: "Надеемся, что армия оккупантов все-таки станет меньше до лета. А если нет – наши защитники помогут им вернуться домой. Как уже помогли более 30 тысячам захватчиков, погибшим на войне".