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СБУ: контрактники армии РФ ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 12:35
СБУ: контрактники армии РФ ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины
иллюстративное фото минобороны рф

В конце мая истекает определенный режимом Путина 90-дневный срок на проведение так называемой "спецоперации". Контрактники, приехавшие воевать в Украину в феврале, имеют основания "законно" покинуть службу.

Источник: телефонные разговоры оккупантов, перехватываемые СБУ

Дословно оккупант: " За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?".

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Детали: СБУ в то же время отмечает, что найти новых желающих воевать российскому командованию непросто и удержать своих солдат на передовой тоже.

Вышеуказанный захватчик рассказывает своему другу, что к ним приезжают агитировать, запугивают плохой характеристикой в ​​личном деле, но это мало кого останавливает.

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Дословно СБУ: "Надеемся, что армия оккупантов все-таки станет меньше до лета. А если нет – наши защитники помогут им вернуться домой. Как уже помогли более 30 тысячам захватчиков, погибшим на войне".

Темы: СБУвойна
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