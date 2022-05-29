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Міністр оборони Литви: РФ є довгостроковою загрозою нашій безпеці

Неділя, 29 травня 2022, 12:50

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що путінське вторгнення в Україну не змінило оборонну політику його країни, а довело, що вона рухається у правильному напрямку

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За словами міністра, працює глобальна оборонна стратегія, заснована на національній та колективній обороні та залучає всі громадянські інститути та суспільство.

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Анушаускас назвав заходи, які допоможуть ще краще підготуватися до оборони країни. По-перше, збільшення видатків на оборону. З 2014 року Литва досягла значного прогресу у фінансуванні оборони, при цьому оборонний бюджет становить 2% ВВП. Цього року витрати на оборону зросли до 2,5% від ВВП.

Говорячи про Збройні сили Литви, міністр зазначив, що рівень боєздатності сил також підвищився – деякі частини можуть почати діяти вже за кілька годин. Також посилено військову підготовку, планується збільшити кількість призовників.

Водночас Анушаускас зазначив, що через постійну підтримку України (Литва вже надала допомогу на більш ніж 100 млн євро, переважно це летальна зброя) доводиться вирішувати і проблему виснаження запасів зброї у литовських збройних силах.

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"Зараз із цим стикаються більшість союзників. Ми повинні тісно співпрацювати з оборонною промисловістю, щоб своєчасно задовольняти всі потреби. Ми повинні зробити все можливе, щоб бути у всеозброєнні не через п'ять чи десять років, а сьогодні", - наголосив політик.

Крім того, він зазначив, що дуже важливою метою є збільшення присутності у Литві сил НАТО та США.

"Ми зміцнюємо потенціал підтримки приймаючої країни — будуємо нову військову інфраструктуру та полігон, удосконалюємо існуючу інфраструктуру. Цей пріоритет дуже важливий не лише для збройних сил, а й для уряду. Ми будемо готові прийняти додаткові тисячі військовослужбовців НАТО дуже скоро", - сказав міністр.

Міністр оборони Литви знаголосив, що ситуація з безпекою - найгірша з часів Другої світової війни.

"Україна затримує російських агресорів. Але ми не можемо забувати уроки історії. Росія є довгостроковою загрозою нашій безпеці. Майбутній саміт НАТО в Мадриді в червні стане гарною можливістю показати, що ми готові змінюватися і адаптуватися до нової реальності. Росія хотіла б, щоб ми були розділені, але саме наша єдність має стати найсильнішою зброєю", - наголосив Анушаускас.

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