Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Литвы: РФ является долгосрочной угрозой нашей безопасности

Воскресенье, 29 мая 2022, 12:50

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что путинское вторжение в Украину не изменило оборонную политику его страны, а доказало, что она двигается в правильном направлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По словам Министра, работает глобальная оборонная стратегия, основанная на национальной и коллективной обороне и привлекает все гражданские институты и общество.

Реклама:

Анушаускас назвал мероприятия, которые помогут лучше подготовиться к обороне страны. Во-первых, увеличение расходов на оборону. С 2014 г. Литва достигла значительного прогресса в финансировании обороны, при этом оборонный бюджет составляет 2% ВВП. В текущем году расходы на оборону выросли до 2,5% от ВВП.

Говоря о Вооруженных силах Литвы, министр отметил, что уровень боеспособности сил также повысился – некоторые части могут начать действовать уже через несколько часов. Также усилена военная подготовка, планируется увеличить количество призывников.

В то же время Анушаускас отметил, что из-за постоянной поддержки Украины (Литва уже оказала помощь на более чем 100 млн евро, преимущественно это летальное оружие) приходится решать и проблему истощения запасов оружия в литовских вооруженных силах.

ВИДЕО ДНЯ

"Сейчас с этим сталкивается большинство союзников. Мы должны тесно сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы своевременно удовлетворять все потребности. Мы должны сделать все возможное, чтобы быть во всеоружии не через пять или десять лет, а сегодня", - подчеркнул политик.

Кроме того, он отметил, что очень важная цель – увеличение присутствия в Литве сил НАТО и США.

"Мы укрепляем потенциал поддержки принимающей страны - строим новую военную инфраструктуру и полигон, совершенствуем существующую инфраструктуру. Этот приоритет очень важен не только для вооруженных сил, но и для правительства. Мы будем готовы принять дополнительные тысячи военнослужащих НАТО очень скоро", - сказал министр.

Министр обороны Литвы отметил, что ситуация с безопасностью – самая плохая со времен Второй мировой войны.

"Украина задерживает российских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. Россия является долгосрочной угрозой нашей безопасности. Будущий саммит НАТО в Мадриде в июне станет хорошей возможностью показать, что мы готовы меняться и адаптироваться к новой реальности. Россия хотела бы, чтобы мы были" разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием", - подчеркнул Анушаускас.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: