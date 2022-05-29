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Министр обороны Литвы: РФ является долгосрочной угрозой нашей безопасности

Воскресенье, 29 мая 2022, 12:50

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что путинское вторжение в Украину не изменило оборонную политику его страны, а доказало, что она двигается в правильном направлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По словам Министра, работает глобальная оборонная стратегия, основанная на национальной и коллективной обороне и привлекает все гражданские институты и общество.

Анушаускас назвал мероприятия, которые помогут лучше подготовиться к обороне страны. Во-первых, увеличение расходов на оборону. С 2014 г. Литва достигла значительного прогресса в финансировании обороны, при этом оборонный бюджет составляет 2% ВВП. В текущем году расходы на оборону выросли до 2,5% от ВВП.

Говоря о Вооруженных силах Литвы, министр отметил, что уровень боеспособности сил также повысился – некоторые части могут начать действовать уже через несколько часов. Также усилена военная подготовка, планируется увеличить количество призывников.

В то же время Анушаускас отметил, что из-за постоянной поддержки Украины (Литва уже оказала помощь на более чем 100 млн евро, преимущественно это летальное оружие) приходится решать и проблему истощения запасов оружия в литовских вооруженных силах.

"Сейчас с этим сталкивается большинство союзников. Мы должны тесно сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы своевременно удовлетворять все потребности. Мы должны сделать все возможное, чтобы быть во всеоружии не через пять или десять лет, а сегодня", - подчеркнул политик.

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Кроме того, он отметил, что очень важная цель – увеличение присутствия в Литве сил НАТО и США.

"Мы укрепляем потенциал поддержки принимающей страны - строим новую военную инфраструктуру и полигон, совершенствуем существующую инфраструктуру. Этот приоритет очень важен не только для вооруженных сил, но и для правительства. Мы будем готовы принять дополнительные тысячи военнослужащих НАТО очень скоро", - сказал министр.

Министр обороны Литвы отметил, что ситуация с безопасностью – самая плохая со времен Второй мировой войны.

"Украина задерживает российских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. Россия является долгосрочной угрозой нашей безопасности. Будущий саммит НАТО в Мадриде в июне станет хорошей возможностью показать, что мы готовы меняться и адаптироваться к новой реальности. Россия хотела бы, чтобы мы были" разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием", - подчеркнул Анушаускас.

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