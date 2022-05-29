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Кличко показав воєнний Київ

Роман ПетренкоНеділя, 29 травня 2022, 13:06
скріншот

Мер столиці Віталій Кличко записав відео, як живе Київ під час війни, а також привітав місто з Днем народження.

Джерело: Кличко у соцмережах

Пряма мова Кличка: "Історія нашого міста - це історія кожного з нас. Із сумом і радістю. Зі щоденною працею і приємним відпочинком. Зі звитягою і перемогами. Ми з вами боронимо нашу столицю, робимо її кращою і гарнішою.

Київ — серце України. І воно завжди битиметься нескорено і переможно!

З Днем народження, Києве!".

Довідково: Києву 29 травня виповнилося 1540 років.

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Теми: Київсвяткуваннявійна
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