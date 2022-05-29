Кличко показав воєнний Київ
Неділя, 29 травня 2022, 13:06
Мер столиці Віталій Кличко записав відео, як живе Київ під час війни, а також привітав місто з Днем народження.
Джерело: Кличко у соцмережах
Пряма мова Кличка: "Історія нашого міста - це історія кожного з нас. Із сумом і радістю. Зі щоденною працею і приємним відпочинком. Зі звитягою і перемогами. Ми з вами боронимо нашу столицю, робимо її кращою і гарнішою.
Київ — серце України. І воно завжди битиметься нескорено і переможно!
З Днем народження, Києве!".
Довідково: Києву 29 травня виповнилося 1540 років.
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