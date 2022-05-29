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Кличко показал военный Киев

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 мая 2022, 13:06
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Мэр столицы Виталий Кличко записал видео, как живет Киев во время войны, а также поздравил город с Днем рождения.

Источник: Кличко в соцсетях

Прямая речь Кличко: "История нашего города – это история каждого из нас. С грустью и радостью. С ежедневным трудом и приятным отдыхом. С победой и победой. Мы с вами защищаем нашу столицу, делаем ее лучше и красивее.

Киев – сердце Украины. И оно будет всегда биться непокорно и победоносно!

С Днем рождения, Киев!".

Справка: Киеву 29 мая исполнилось 1540 лет.

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Темы: Киевпразднованиявойна
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