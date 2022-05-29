Глава МЗС Литви: ми маємо пообіцяти українцям, що будемо з ними до їхньої перемоги

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначає, що на українському фронті є три основні виклики, і один із них – "новий фронт", який визначить життя всіх у майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Ми перебуваємо на роздоріжжі, і це майже так само важливо, як і 24 лютого. Перші три місяці показали, що ми можемо реагувати, можемо допомогти Україні, можемо ізолювати Москву, ми хочемо допомогти країнам Балтії, які стикаються з безпрецедентними викликами безпеки. І здається, що за три місяці війни було витрачено дуже багато сил країн заходу", - сказав він.

Ландсбергіс сказав, що тепер "відкритим залишається питання про те, якими будуть наступні кроки".

За його словами, на українському фронті є три основні виклики, і один із них – "новий фронт", який визначить життя всіх нас у майбутньому.

"Перший — чи зможемо ми далі допомагати Україні. (…) І труднощі постають передусім у тому, що ми в Литві, в інших країнах Заходу повірили, що Україна вже перемогла. Важливі перемоги у Києві, Харкові показали, що Україна може перемогти", — сказав Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ сказав, що під час свого візиту до України за зачиненими дверима він почув заяви із закликом не думати, що Україна вже перемогла.

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"Не думайте, що перемога вже досягнута, не здавайтеся. Сьогодні ясно, що основний посил — коли йдеться про те, щоб домовитися з росіянами. Не як перемогти, не як витіснити, повернути території, а як домовитися з окупантом. Це дуже небезпечне питання", - сказав він.

Перше правило, на думку Ландсбергіса, полягає у тому, щоб українці самі визначали, що для них мир та перемога.

"Ні італійці, ні французи, ні США, ні ми не повинні казати їм, що таке перемога. Вони самі вирішать. Залежно від того, скільки в них буде сил і скільки зброї ми їм дамо", - сказав Ландсбергіс, закликавши українців поставити запитання, що для них перемога.

"І ми маємо пообіцяти, що будемо з українцями до їхньої перемоги", - сказав Ландсбергіс.

"Надання окупантам можливості окупувати територію та оголосити там мир може означати, що це може повторитися в іншому місці. Нас це турбує. Це турбує і багато країн світу. (…) Кінець цієї війни стане керівництвом для всіх інших. І може не бути великих або малих держав, просто інші правила. Ось чому сьогодні ми маємо переконатися, що захищаємо правила, які діяли до 24 лютого", - сказав він.