Глава МИД Литвы: мы должны пообещать украинцам, что будем с ними до их победы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отмечает, что на украинском фронте есть три основных вызова, и один из них – "новый фронт", который определит жизнь всех в будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Мы находимся на развилке, и это почти так же важно, как и 24 февраля. Первые три месяца показали, что мы можем реагировать, можем помочь Украине, можем изолировать Москву, мы хотим помочь странам Балтии, которые сталкиваются с беспрецедентными вызовами безопасности. И кажется, что за три месяца войны было израсходовано очень много сил стран запада", - сказал он.

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Ландсбергис сказал, что теперь "открытым остается вопрос о том, какими будут следующие шаги".

По его словам, на украинском фронте есть три основных вызова, и один из них – "новый фронт", который определит жизнь всех нас в будущем.

"Первый — сможем ли мы дальше помогать Украине. (…) И трудности в первую очередь в том, что мы в Литве, в других странах Запада поверили, что Украина уже победила. Важные победы в Киеве, Харькове показали, что Украина может победить", – сказал Ландсбергис.

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Министр иностранных дел сказал, что во время своего визита в Украину за закрытыми дверями он услышал заявления с призывом не думать, что Украина уже победила.

"Не думайте, что победа уже достигнута, не сдавайтесь. Сегодня ясно, что основной посыл - когда речь идет о том, чтобы договориться с россиянами. Не как победить, не как вытеснить, вернуть территории, а как договориться с оккупантом. Это очень опасный вопрос" ", – сказал он.

Первое правило, по мнению Ландсбергиса, в том, чтобы украинцы сами определяли, что для них мир и победа.

"Ни итальянцы, ни французы, ни США, ни мы не должны говорить им, что такое победа. Они сами решат. В зависимости от того, сколько у них будет сил и сколько оружия мы им дадим", - сказал Ландсбергис, призвав украинцев задать вопрос , что для них победа

"И мы должны пообещать, что будем с украинцами к их победе", - сказал Ландсбергис.

"Предоставление оккупантам возможности оккупировать территорию и объявить там мир может означать, что это может повториться в другом месте. Нас это беспокоит. Это беспокоит и многие страны мира. (…) Конец этой войны станет руководством для всех остальных. И может не быть большим или малых государств, просто другие правила. Вот почему сегодня мы должны убедиться, что защищаем правила, действовавшие до 24 февраля", - сказал он.