На Київщині виявили тіло забитого до смерті російськими солдатами чоловіка
Неділя, 29 травня 2022, 14:52
Біля колишніх позицій російських військ під селищем Макарів на Київщині знайшли тіло загиблого мирного жителя.
Джерело: поліція Київської області
Дослівно: "В лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними солдати Російської Федерації забили чоловіка до смерті.
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Загиблий був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.
Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині".
Деталі: Правоохоронці повідомляють, що скерували тіло на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.
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Поліцейські встановили, що родини у загиблого немає, він приїхав на Київщину працювати будівельником.