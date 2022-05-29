На Київщині виявили тіло забитого до смерті російськими солдатами чоловіка

Біля колишніх позицій російських військ під селищем Макарів на Київщині знайшли тіло загиблого мирного жителя.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "В лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними солдати Російської Федерації забили чоловіка до смерті.

Загиблий був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.

фото поліції

Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині".

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що скерували тіло на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.

Поліцейські встановили, що родини у загиблого немає, він приїхав на Київщину працювати будівельником.